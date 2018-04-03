Мужчина с ножом напал на иранских дипломатов в Афинах

2018-04-03 09:27 | www.oxu.az | 7

Сотрудники правоохранительных органов Греции арестовали мужчину, который подозревается в попытке убийства двоих сотрудников посольства Ирана в Афинах. Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте греческой полиции.

В полиции заявили о задержании 47-летнего гражданина Ирана. Он, по версии полицейских, 28 марта совершил нападение с ножом на двоих сотрудников иранской дипмиссии в Афинах. Оба дипломата были ранены. Спустя несколько дней правоохранители смогли идентифицировать преступника и задержать его.

На допросе мужчина признался в содеянном. Также он рассказал, что причастен к двум случаям поджога у входа в посольство Ирана, которые он совершил в прошлом.

По факту нападения на иранских дипломатов было возбуждено дело, которое передали прокурору районного суда в Афинах.​

В середине марта мужчина напал с ножом на сотрудников резиденции иранского посла в Вене. Охранники открыли огонь на поражение. Нападавший был убит, однако ему удалось ранить одного человека.

Али Мамедов

