Европа может столкнуться с большими проблемами - премьер-министр Турции

2018-04-03 09:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Если Турция перестанет сдерживать поток беженцев в направлении ЕС, то Европа может столкнуться с большими проблемами, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что если Турция допустит поток беженцев в Европу, то туда, под видом мигрантов попадут также и террористы.

«Евросоюз должен быть благодарен Турции за все это, тем не менее, ЕС продолжает применять двойные стандарты по отношению к вопросу полноправного членства Турции в европейской организации», - сказал премьер Турции.



Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно выросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.