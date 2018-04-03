Назначен новый председатель Комитета против пыток

2018-04-03 09:43 | www.oxu.az | 8

Назначен новый председатель Комитета против пыток Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, эта должность поручена преподавателю Азербайджанского технического университета, доктору наук по философии Туралу Гусейнову.

Т.Гусейнов женат, имеет двоих детей.

Комитет против пыток Азербайджана является неправительственной организацией, занимающейся защитой прав человека. Организация основана в 2002 году, в 2005 году была официально зарегистрирована. Первым председателем комитета был Эльчин Бехбудов (2002-2015). После его смерти по решению общего собрания обязанности председателя исполняла Эльмира Бехбудова.