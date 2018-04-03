В Баку обсуждают роль наличности в современном денежном секторе

2018-04-03 11:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку при поддержке Центрального банка Азербайджана открылась VII международная конференция “Наличное денежное обращение, инкассация и кассовые операции в банке”.

Основными целями двухдневной конференции являются обмен мнениями и опытом по применению в этих сферах новшеств и инноваций, поиск совместных бизнес-идей и создание возможностей для формирования новых деловых связей.

На конференции планируется обсуждение таких тем, как роль наличного денежного обращения в современном денежном секторе, применение новых технологий и концепций в управлении оборотом наличности, совершенствование систем защиты денежных знаков и борьба с фальшивомонетничеством.

В конференции принимают участие представители Центральных банков стран СНГ и других государств, финансовых организаций, а также члены компаний, предоставляющих различное оборудование и услуги для банков, ведущие аналитики сферы наличности и международные эксперты.