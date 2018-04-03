В российской “дочке” Международного банка Азербайджана произошли структурные изменения

2018-04-03 11:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В российской “дочке” Международного банка Азербайджана - “МБА-Москва” - создан коллегиальный исполнительный орган, который будет выполнять функции правления, следует из информации, опубликованной на сайте российского Центра раскрытия корпоративной информации.

Членом коллегиального исполнительного органа сроком на пять лет назначен заместитель председателя правления банка Рафаэль Аббасов.

Кроме того, как отмечается в сообщении, председатель правления “МБА-Москва” Эмин Эфендиев по собственному желанию покидает свой пост. Временное исполнение обязанностей председателя правления возьмет на себя Рафаэль Аббасов.

Напомним, что акционеры Международного банка Азербайджана в марте приняли решение ликвидировать дочерние предприятия в России и Грузии, что связано с подготовкой к продаже принадлежащих правительству акций банка.

В связи с решением о ликвидации российской “дочки” были закрыты ее филиалы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.