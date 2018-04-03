Стартует стадия 1/4 финала Лиги чемпионов

2018-04-03 09:56 | www.oxu.az | 7
Сегодня стартуют первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов по футболу.
Как передает Oxu.Az, первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Турине и Севилье.
Итальянский «Ювентус» примет испанский «Реал», тогда как «Севилья» встретится с немецкой «Баварией». Отметим, что в среду пройдут еще два первых матча 1/4 финала - встречаются английские клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», также «Барселона» примет итальянскую «Рому».
Лига чемпионов, 1/4 финала, первые игры
3 апреля
22:45. «Ювентус» (Италия) - «Реал Мадрид» (Испания)
Судья: Джунейт Чакыр (Турция)
22:45. «Севилья» (Испания) - «Бавария» (Германия)
Судья: Даниэль Орсато (Италия)