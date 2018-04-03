Начинается регистрация для участия в очередном испытательном экзамене

2018-04-03 11:35 | www.apa.az | 6

Для того чтобы помочь абитуриентам, желающим поступить в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей, подготовиться еще эффективнее, 29 апреля будут проведены очередные испытательные экзамены.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, испытательные экзамены будут проведены в одну смену и во всех зданиях начнутся в 11 часов.

Регистрация для участия в испытательных экзаменах будет вестись с 10:00 3 апреля до 10:00 24 апреля.

Испытательные экзамены планируется провести в 12 городах и районах страны.

Обращаем внимание, что информация о местах проведения экзаменов будет в соответствующем разделе сайта ГЭЦ. Информация об очередном здании для проведения экзамена будет размещена на сайте после того, как предыдущее здание будет заполнено.

Лица, желающие принять участие в испытательных экзаменах, должны приобрести платежную карту посредством сайта ekabinet.dim.gov.az, пройдя регистрацию в качестве нового пользователя на странице eservices.dim.gov.az/sinaq.

Стоимость участия в испытательном экзамене составляет 20 манатов.

Прошедшие регистрацию пользователи могут в любое время приобрести новую платежную карту и пополнить баланс. Воспользовавшись средствами на балансе, пользователи могут записать на испытательные экзамены любых лиц.