Освободитесь от спутанных кабелей вместе с QLED TV

2018-04-03 10:00 | www.oxu.az | 6

Обычные телевизоры уходят в прошлое, им на смену приходят совершенно новые модели с необычными функциями, утонченным дизайном, а также большими возможностями.

Как передает Oxu.Az, компания Samsung, являющаяся лидирующим производителем на рынке телевизоров уже более 12-лет подряд, на мероприятии в Нью-Йорке презентовала линейку телевизоров QLED 2018 года.

QLED TV созданы по технологии Quantum Dot, не имеющей аналогов на рынке и работающей на основе фирменной разработки компании. Данная технология основывается на применении слоя квантовых точек, который обеспечивает значительно более высокую степень яркости, контрастности, преобразовывая свет в цвет.

Новый экран, в телевизорах QLED, может отображать до 1 млрд. оттенков, соответствуя реальному изображению, как если бы вы смотрели на мир через окно.

Зачастую происходящее на экране трудно разглядеть из-за слишком яркого или, наоборот, недостаточного освещения в помещении. Воспроизведение изображения на QLED TV 2018 не зависит от окружающего освящения. Вне зависимости от того, темно ли в комнате или светло, QLED TV подчеркнет каждую деталь изображения, благодаря технологии QHDR.

Телевизоры от Samsung – это дизайнерские продуманные шедевры, среди которых вы наверняка сможете выбрать максимально подходящий по стилю и формату именно вашему интерьеру. Основная философия дизайна заключена в том, чтобы скрыть все отвлекающие элементы коммуникаций и другие факторы, придавая интерьеру изящность и позволяя вам насаждаться просмотром.

Детали и элементы QLED разработаны так, чтобы вы даже не знали об их существовании, пока они не понадобятся. Минимализм в деталях корпуса призван уменьшить влияние дизайна на просмотр, чтобы не отвлекать вас от качественного изображения и захватывающего сюжета, происходящего на экране.

Этому эффекту способствует полностью безрамочный экран, который сливается с вашим интерьером, дополняя его и собирая ваше внимание лишь на самом дисплее. Идеально продуманное крепление и «ножка» телевизора, совмещающие в себе все необходимое, служат одновременно и надежной опорой, и эстетически совершенной конструкцией.

Помните, как раньше нужно было все время прятать DVD плейер или игровую консоль в шкаф и доставать только по необходимости? Как приходилось искать удлинители, кабели, все подключать, а потом все заново разбирать, потому, что занимает слишком много места.

Samsung QLED TV предлагает решение, в котором учитывается пространство, в котором установлен телевизор – One Connection. Практически невидимый единственный кабель, является соединителем с универсальным интерфейсом и позволяет вам очень удобно разместить телевизор без лишних проводов и спрятать все соединения.

Вынос всех разъемов для подключения внешних устройств — это удобно, так как телевизор можно поставить в нишу или повесить на стену, где доступ к разъемам на задней панели будет затруднен, а модуль One Connect поместить в удобном для подключения месте, например, в том же самом шкафу. Работает устройство очень просто: через «невидимый кабель» передается и электричество, и сигнал с данными от док-станции, к которой подключаются все остальные устройства.

Samsung QLED TV – это комфорт, сочетающийся с безупречным качеством и уникальным дизайном, вместе с которым вы будете наслаждаться просмотром телевизора.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Qled TV можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.