Депутат: Мы можем испытать российское оружие на Затулине

2018-04-03 10:12 | www.oxu.az | 6

Продавшийся за армянские деньги российский депутат Константин Затулин, чтобы несколько смягчить антироссийское настроение в Армении, заявил, что проданное Россией Азербайджану оружие не столь модифицированное.

Как передает Oxu.Az, об этом в ходе теледебатов 2 апреля сказал кандидат в президенты Захид Орудж.

Он отметил, что после этого «заявления» некоторые силы в Азербайджане и за рубежом продолжают распространять лживые сведения об азербайджанской армии.

«Сегодня (вчера - ред.) я связался с Министерством обороны и официально могу заявить, что Азербайджан может испытать силу этого оружия на Армении. Если Затуллин наденет армянскую военную форму, будет брошен на поле боя, то сила этого оружия может быть испытана и на нем.

Отсюда я обращаюсь к внутренним кругам, старающимся воспользоваться любым поводом против Азербайджана: Не стоит выступать против армии. Выступать против армии – значит, выступать против Родины», - добавил З.Орудж.

З.Орудж также коснулся вопроса статуса Каспия:

«Вам известно, что Россия недавно бомбила Сирию из Каспия…

Каспий должен быть демилитаризован, должен стать мирным морем».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

