Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане аккредитацию прошел 871 международный наблюдатель

2018-04-03 12:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Для наблюдения за президентскими выборами аккредитацию в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана прошел 871 международный наблюдатель, из них 58 представляют международные организации, являясь гражданами 59 стран.

Об этом во вторник Независимому центру «Выборы-2018» сообщил заведующий отделом медиа и общественных связей ЦИК Шахин Асадли.

Асадли отметил, что до настоящего времени аккредитацию прошли 56 864 местных наблюдателя, из которых 1962, пройдя аккредитацию в ЦИК, имеют право вести наблюдения на всей территории Азербайджана, а 54 902 наблюдателя, пройдя аккредитацию в окружных избирательных комиссиях, – в пределах соответствующего округа.

Заведующий отделом добавил, что вместе с тем политическими партиями в нижние избирательные комиссии назначены 5099 членов с правом совещательного голоса.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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