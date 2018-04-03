В Баку проходит международная банковская конференция

2018-04-03 11:43 | www.apa.az | 6

Сегодня в Баку открылась VII международная банковская конференция на тему «Наличное денежное обращение, инкассация и кассовые операции в банке».

Как передает АПА-Экономикс, основными целями двухдневной конференции являются обмен мнениями и опытом по применению в новшеств и инноваций в банковской сфере, поиск совместных бизнес-идей и создание возможностей для формирования новых деловых связей. На конференции планируется обсуждение таких тем, как роль наличного денежного обращения в современном денежном секторе, применение новых технологий и концепций в управлении оборотом наличности, совершенствование систем защиты денежных знаков и борьба с фальшивомонетничеством.

На конференции принимают участие представители центральных банков стран СНГ и других государств, финансовых организаций, а также члены компаний, предоставляющих различное оборудование и услуги для банков, ведущие аналитики сферы наличности и международные эксперты.

Основным организатором конференции является компания «Бизнес Формат», медиа-партнером выступает APA Holding. За последние годы конференция проходила в Украине, Беларуси и Казахстане.