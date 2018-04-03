Турецкий министр на переговорах с Ильхамом Алиевым – ОБНОВЛЕНО

2018-04-03 10:21 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 апреля принял делегацию во главе с министром юстиции Турции Абдулгамидом Гюлем.
Как передает Oxu.Az, на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах и заявлено, что тесное сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе министерствами юстиций, внесут вклад в еще больше развитие двухсторонних связей.
В ходе беседы министр юстиции Турции Абдулгамид Гюль затронул важность взаимных визитов между Азербайджаном и Турцией на всех уровнях и заявил, что этот визит послужит делу укрепления сотрудничества между нашими странами.
10:18
Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром юстиции Турецкой Республики Абдулхамидом Гюлем.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.