В связи с президентскими выборами 11 апреля в Азербайджане будет нерабочим днем

2018-04-03 12:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами 11 апреля в Азербайджане будет нерабочим днем. Об этом во вторник сообщил Trend заведующий отделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

"Согласно п. 8.2. Избирательного кодекса, день голосования на территории, где проводятся выборы (референдум), рабочим днем не считается. Также в соответствии с п. 105-1 Трудового кодекса нерабочим днем считается день голосования на территории, где проводятся выборы депутатов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, Президента Азербайджана, членов муниципалитетов и референдум. В связи с этим 11 апреля, являющееся днем выборов Президента Азербайджана, определено как нерабочий день", - сказал он.

Бабаев также напомнил о двух праздничных нерабочих днях в следующем месяце: 9 Мая - День победы над фашизмом и 28 Мая – День Республики. Он отметил, что поскольку 28 мая приходится на понедельник, работающие в режиме пятидневки получат возможность отдохнуть три дня, включая субботу и воскресенье.