СК России возбудил дело против Авакова

2018-04-03 11:58 | www.apa.az | 9

СК возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



Восемнадцатого марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Россиянам не давали принять участие в голосовании. По данным следствия, распоряжения давал Аваков.

СК возбудил против него дело на основании статьи 12 УК, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов россиян.

В МИД заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.





Сообщалось, что благодаря досрочному голосованию принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей.

Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий. «Позорное явление, и конечно, с этим нужно бороться, мы стараемся привлечь сообщество ОБСЕ к адекватной реакции. Но вы сами понимаете, такая безоблачная поддержка Украины во всем, ее очень сложно пробить — это как броня танка», — сказал Лукашевич.





