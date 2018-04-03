Бизнес-кредиты в Unibank стали безкомиссионные! ®

2018-04-03 12:05 | www.apa.az | 7

Хотите вложить большие деньги в бизнес? Сейчас вы можете получить бизнес-кредиты в Unibank на очень выгодных условиях. В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики в Unibank сейчас проводится кредитная кампания. В рамках кампании, владельцы бизнеса смогут получить кредит суммой до 100 000 манатов с льготным периодом до 100 дней. До 28 мая владельцы бизнесов могут получить выгодный кредит для увеличения своего бизнеса:

Сумма кредита: до 100 000 манатов;

Льготный период: до 100 дней;

Эффективная процентная ставка: начиная с 10%;

Комиссия: 0%

В чем преимущество обслуживания в Unibank?

- Выгодные тарифы

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира

- Бронирование счета в течение нескольких минут

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из всех банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно

- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности

- Минимизация документооборота

- Возможность взноса выручки и иных операций по платежным терминалам самого банка и иных систем, таких как E-manat

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot. Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал, «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!