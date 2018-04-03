AZAL открывает прямой рейс из Лянкярана в Москву

2018-04-03 10:54 | www.oxu.az | 7

С 8 июня открываются прямые рейсы «Азербайджанских Авиалиний» по маршруту Москва-Лянкяран-Москва.

Как передает Oxu.Az, рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах Airbus A320.

Вылеты из Международного аэропорта «Внуково» (VKO) в 10:00 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Лянкарана (LKK) в 14:10. Обратные рейсы из Лянкярана будут вылетать в 15:40, прибытие в Москву в 17:50 по местному времени.

Билеты можно забронировать и приобрести на сайте авиакомпании www.azal.az, в кассах AZAL и в официальных агентствах авиакомпании.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам: (+99412) 598-88-80, короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880.

E-mail: callcenter@azal.az

Отметим, что в рамках летнего расписания в Москву также будут выполняться рейсы AZAL из других регионов Азербайджана - Гянджи (с 13 апреля) и Габалы (с 4 июня). Рейсы по данным направлениям осуществляются в рамках совместной программы партнерства с российскими туристическими компаниями.

Кроме того, прямые рейсы из Гянджи в Москву также осуществляет первый национальный лоукостер Buta Airways.