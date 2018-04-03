Президент Кыргызстана принял отставку министра юстиции

2018-04-03 12:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Уран Ахметов освобожден от занимаемой должности министра юстиции Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Урана Ахметова.

СМИ Кыргызстана сообщают, что министра неоднократно критиковали в парламенте. Последний скандал разгорелся, когда Уран Ахметов был уличен в предоставлении документов с ошибками. Однако, несмотря на это в отставку Ахметов подал по собственному желанию.