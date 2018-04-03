США вывезли склады боеприпасов с турецкой военно-воздушной базы Инджирлик – СМИ

2018-04-03 12:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - США вывезли мобильные склады боеприпасов с военно-воздушной базы Инджирлик в Турции, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что с 20 января по сегодняшний день США в целом вывезли с военно-воздушной базы Инджирлик три мобильных склада.

Отметим, что ранее сообщалось, что ВВС США покинули военно-воздушную базу Инджирлик в Турции до начала военной операции «Оливковая ветвь»: так, к 19 января текущего года ВВС США вывели самолеты F-15, A-10 и F-16 с этой базы.

Самолеты A-10 ВВС США были направлены на военно-воздушную базу в Афганистане.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.