Объем валютных резервов Центрального банка вырос

2018-04-03 12:09 | www.apa.az | 7

Обнародован объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 апреля 2018 года составил 5 млрд. 508 млн. долларов, что на 24,26% или 1 млрд. 075,3 млн. долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий период 2017 года и на 22,4% или 120,7 млн. долларов больше по сравнению с мартом 2018 года.