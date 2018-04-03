Эксперт: Ким Чен Ыну понравились визиты, он может посетить и Баку

2018-04-03 10:59 | www.oxu.az | 8

Визит министра Северной Кореи Ли Ен Хо в Баку, а затем в Россию, также поездка руководителя страны Ким Чен Ына в Китай на прошлой неделе связаны с желанием этой страны заручиться поддержкой других стран. Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сообщил политолог Зардушт Ализаде.

По его словам, это необходимо Северной Корее в преддверии встречи Ына с Трампом, чтобы гарантировать себе сохранение политического строя и снижение военных угроз на переговорах по денуклеаризации.

«Поддержка Путина действительно нужна Ыну, тем более глава Российской Федерации тоже собирается посетить США», - подчеркнул эксперт.

Касаясь визита главы МИД Северной Кореи в Баку, политолог отметил, что это может быть связано с двумя факторами.

«Первое - желание Северной Кореи мобилизовать движение поддержки позиции Ына. Второе – официальный Пхеньян может выразить желание на то, чтобы Азербайджан мог инвестировать в различные экономические проекты в Северной Корее», - подчеркнул эксперт.

Эксперт также сказал, что глава Северной Кореи один из тех лидеров, которые делают то, что захотят, а не то, что можно.

«Именно по этой причине вполне вероятно, что ему понравились визиты по различным странам, и в ближайшей перспективе он лично может посетить Москву или Баку», - подытожил Ализаде.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию.

Али Мамедов

