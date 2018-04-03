В Баку прошла жеребьевка весеннего кубка Azfar Business League по мини-футболу (ФОТО)

2018-04-03 12:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Pullman Baku состоялась официальная церемония жеребьевки весеннего этапа турнира Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion).

В мероприятии приняли участие представители ASEP, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Ассоциации мини-футбола Азербайджана (АМФА), представители спонсоров, партнеры и члены команд-участниц.

Ведущий церемонии спортивный комментатор Сянан Шафизаде поприветствовал гостей и рассказал о правилах жеребьевки весеннего кубка ABL 2017-2018 по мини-футболу.

По итогам осеннего кубка Azfar Business League 32 команды были распределены в 4 корзины по 8 команд в каждой. Согласно рейтингу в первой корзине находились лучшие 8 коллективов осеннего кубка, во второй - занявшие 9-16 места, в третье – с 17 по 24 места, в четвертой - остальные команды и дебютанты. По правилам, на групповом этапе каждая команда сыграет по 3 матча. По итогам групповых матчей будет проведена очередная жеребьевка, по результатам которой команды продолжат игры по расширенной олимпийской системе. Команды, не попавшие в серию плей-офф, продолжат играть за место в общей таблице чемпионата и определения своего персонального рейтинга.

Жеребьевку проводил чемпион мира 1987 года в составе молодежной сборной СССР U-16, главный тренер футбольной школы Azfar Владислав Кадыров. По итогам жеребьевки определились составы 8 групп из 4 команд.

Отметим, что в весеннем кубке ABL 2017-2018 дебютируют команды - Миниcтеpства образования Азербайджана, Azerkosmos, Optimal и R.İ.S.K. Company.

Первые игры в группах начнутся 7-8 апреля и пройдут на стадионе Azfar Şəfa. Финал состоится 27 мая.

Ляман Юсифли, пиар и маркетинг менеджер отеля Pullman Baku: "Пропаганда здорового образа жизни является одним из наших приоритетных направлений. Поэтому в качестве партнера Azfar Business League считаем этот турнир одним из знаменательных событий в спортивной жизни страны"