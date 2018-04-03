В прошлом месяце в Азербайджане обезврежен 1541 НРБ, 1 противотанковая мина

2018-04-03 12:15 | www.apa.az | 7

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) распространило информацию по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) за март 2018 года.

Как сообщили АПА в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), за март 2018 года был проведен осмотр и очищена от мин и НРБ территория общей площадью 4 410 908 кв. м. в Агджабединском, Агдамском, Агстафинском, Бейлаганском, Джабраилском, Геранбойском, Лянкяранском, Тертерском, Евлахском районах, в Хызы и Сумгаите. Были обнаружены и обезврежены 1541 НРБ и 1 противотанковая мина.

В операциях участвовали оперативный состав из 490 человек и административный состав из 136 человек. Также к операциям были привлечены 6 механических машин по разминированию и 40 собак-саперов.

До сегодняшнего дня была очищена территория общей площадью 518 051 689 кв. м., найдено и обезврежено 794 151 мина и НРБ.

В марте в связи с обнаружением мин и НРБ в службу 102 МВД поступило 12, в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС – 13 обращений.

На основании обращений был проведен осмотр и очищена от мин и НРБ территория общей площадью 8050 кв. м., были обнаружены и обезврежены 1 329 НРБ и 1 противотанковая мина.

В течение отчетного периода случаев подрыва на минах/НРБ зарегистрировано не было.