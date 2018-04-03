Сиявуш Новрузов: «Этих людей нельзя называть азербайджанцами»

2018-04-03 12:34 | www.apa.az | 8

«Люди, называющие себя азербайджанцами, до сегодняшнего дня не провели на одной акции перед посольством Армении, но зато провели акцию протеста перед посольством Азербайджана во Франции. Выходит так, что армяне уже отдыхают, потому что есть люди, выполняющие за них работу».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что доказательством тому является провокация, совершенная этими лицами в Кельне во время мероприятия, посвященного 100-летней годовщине геноцида 31 марта: «Этих людей нельзя назвать азербайджанцами. Они оскорбляют Азербайджан, наш народ. Наше посольство является там частью Азербайджана, они же оскорбляют его. Азербайджанец не станет поносить землю и армию своей страны, выражать несогласие в такой форме. Я также не могу понять некоторых лиц, которые закрывают на это глаза. Почему вы молчите, видя доносящиеся из Европы оскорбления в адрес Азербайджана? Если бы здесь обсуждалась историческая тема, до меня не дошла бы очередь из-за желающих выступить. Не оставайтесь безучастными, выражайте свое мнение!».