Оглашен список наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Казахстана

2018-04-03 12:57 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана направит 49 наблюдателей на президентские выборы в Азербайджане, сообщила пресс-служба ЦИК Казахстана.

Третьего апреля состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана по рассмотрению вопроса «Об утверждении списка наблюдателей от Казахстана, направляемых на выборы Президента Азербайджанской Республики 11 апреля 2018 года».

«Всего в список аккредитованных на вышеуказанные выборы вошли 49 представителей Казахстана»,- говорится в сообщении.

В их числе, по приглашению Центральной избирательной комиссии Азербайджана в процессе наблюдения за выборами примут участие два человека.

В составе Миссии наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Азербайджане примут участие 35 наблюдателей, в том числе от Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан – 1, от Администрации Президента Республики Казахстан – 2, от территориальных избирательных комиссий – 2, от местных исполнительных органов – 16, от маслихатов – 6, от политических партий – 5, от СМИ, коммерческих организаций - 3.

В состав наблюдателей также вошли 28 представителей из регионов Казахстана: в том числе, от Мангистауской области (10 кандидатур), Карагандинской области (3 кандидатуры), Атыраусской области и Астаны (по 2 кандидатуры), а также Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Алматинской областей (по 1 кандидатуре от каждой).

В составе миссии наблюдателей от Тюркского совета примут участие 2 представителя от Казахстана. Также в миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и ОБСЕ состоят 10 человек от министерств и ведомств Казахстана.

Всего от ЦИК Казахстана в наблюдении за выборами примут участие 6 представителей.

В наблюдении за предстоящими выборами Президента Азербайджана по парламентской линии примут участие 3 представителя парламента Казахстана, в составах миссий от Парламентской ассамблеи Тюркоязычных государств (1 человек), Межпарламентской ассамблеи СНГ (1 человек), по приглашению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана (1 человек).

Следует отметить, что список наблюдателей от Казахстана, направляемых в иностранные государства для осуществления наблюдения за выборами утверждается постановлением ЦИК Казахстана впервые, и в последующем данная процедура будет действовать на постоянной основе.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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