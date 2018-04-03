Якубович в восторге от Баку – ВИДЕО

2018-04-03 11:41 | www.oxu.az | 6

Ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал корреспонденту «Москва-Баку» о поездках в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, ведущий вспомнил о Баку времен СССР и поделился впечатлениями о городе.

- У меня остались самые потрясающие впечатления…вот, что я могу сказать! Я несколько раз приезжал в Баку. Первое, что впечатлило – феноменальный парк, там расположен мемориал – Аллея почетного захоронения.

Я даже представить себе не мог, что где-то на постсоветском пространстве есть что-то подобное. Это не «погост», не кладбище – это современный парк, там гуляют мамы с детьми.

Я почувствовал очень уважительное отношение к своей истории, к людям, которые много сделали для страны. Это в сто раз сильнее, чем стоять у могилы и рассказывать о том или ином человеке.

Приезжал в Баку прошлым летом, - меня «сразила» набережная! Как я завидую бакинцам, их домам, красоте, которая исходит от каждой детали этих домов. Горожане с детства впитывают, что самый красивый город – это Баку. У меня там возникло благостное состояние от очень теплого города и замечательных людей!

Сейчас есть идея сделать несколько национальных программ «Поле чудес»: программу с Азербайджаном, Казахстаном, Литвой и так далее!