Опасные продукты турецкого производства - СПИСОК

2018-04-03 11:56 | www.oxu.az | 6

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана составило список продуктов питания турецкого производства, предположительно импортируемых в Азербайджан и содержащих не указанные на этикетке продукты и пищевые добавки, опасные для жизни и здоровья людей.

Как передает Oxu.Az, в список попали продукты 119 турецких производителей.

Ранее министерство продовольствия, земледелия и животноводства Турции провело расследование в связи с производимыми на территории Турции продуктами питания.

Согласно проведенному расследованию, в составе продуктов 282 наименований от 173 производителей были обнаружены не указанные на этикетке продукты и пищевые добавки, опасные для жизни и здоровья людей.

Со списком Агентства продовольственной безопасности Азербайджана можно ознакомиться по ссылке.

Л.А.

