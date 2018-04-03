На территории Азербайджана ожидаются дожди

2018-04-03 13:04 | www.apa.az | 6

4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидаются дожди. Подует порывистый северо-западный ветер, который вечером станет умеренным.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В некоторых районах Азербайджана 4 апреля ожидаются грозы и дожди, в горных районах выпадет снег, возможен град. Ночью и утром будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 10-15°, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла.

Временами усиливающийся ветер хазри с вечера 3 до утра 4 апреля на Абшеронском полуострове может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей, 5-6 апреля нормальный суточный ход метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.