Председатель Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан

2018-04-03 13:04 | www.apa.az | 9

В рамках Движения неприсоединения для участия на промежуточной министерской конференции председатель 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак посетит Азербайджан.

Как сообщили АПА в Представительстве ООН в Азербайджане, он выступит на открытии сессии конференции на тему «Поддержка международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Мирослав Лайчак также встретится с официальными лицами Азербайджана и с азербайджанской делегацией в ООН.

Кроме этого, председатель Генеральной Ассамблеи выступит перед студентами университета «ADA» на тему «Нынешнее состояние многостороннего сотрудничества».

Во время визита Мирослава Лайчака будут сопровождать руководитель кабинета Франтишек Ружичка, главный советник Абдельгани Мерабет и советник по связям с общественностью Катарина Кандт.