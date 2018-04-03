Армения получит от России новые «Искандеры»

2018-04-03 12:11 | www.oxu.az | 7

Россия собирается предоставить Армении третий кредит, посредством которого она закупит очередную партию российского оружия. Об этом пишет армянская газета «Жаманак» со ссылкой на собственные источники, сообщает Oxu.Az.

Издание отмечает, этот российский кредит, в отличие от предыдущих, окажется беспроцентным, и в частности на него будут куплены ракетные комплексы «Искандер».

Напомним, что несколько дней назад стало известно о том, что Россия завершила поставки Армении вооружения по первому кредиту в $200 млн.

18 февраля 2016 года стало известно, что правительство РФ и власти Армении подписали соглашение о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на десять лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года.

Сообщалось, что Армения закупила у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатомёты РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи.

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