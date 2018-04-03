Женский протест в YAY GALLERY: Знай, что всё, что существует – не существует (ФОТО)

2018-04-03 13:38 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер - YAY GALLERY открылась интересная выставка "Знай, что всё, что существует – не существует", название которой основано на рубаи азербайджанской поэтессы XII века Мехсети Гянджеви, повествующих о временности, бренности и ненадежности всего сущего, сообщает Trend Life.

Поэзия Мехсети является не только признанием любви к человечеству и Всевышнему, но и одним из самых ранних примеров сильного женского протеста против несправедливости, лицемерия и патриархата. На выставке представлены работы молодых художниц, которые были вдохновлены женщинами как прошлых, так и нынешних времен, занимающие особое место в истории и мифологии нашего региона. Основная цель выставки – оживить "голос протеста" женщин, учитывая красоту женских подходов к проблемам нашего времени и преодоление гендерных стереотипов.



Инсталляция Шахназ Агаевой "Nur" (Свет) состоит из выпуклого стального глазного яблока, отполированного до ослепляющего блеска. Оно излучает яркий белый свет в последовательном порядке, имитируя моргание глаз, но в то же время, не позволяет пристально смотреть на него. Эта работа была вдохновлена первыми женщинами, которые занимались естественными науками и медициной.



Айсель Амирова посвятила свою работу певице и композитору Диане Гаджиевой, которая считается современным голосом музыкального мира Азербайджана. Используя такие символы, как перевернутая пирамида, свет и воображаемое пространство, художник превращает свое произведение в объект общего значения, который посвящен ярким женским личностям, способными влиять на мир своими творческими энергиями.



Работа Гюнай Алиевой "Yeni obyekt" (Новый объект) являет собой статую крыла, сделанную из гипса и ссылающуюся на основанное Лейлой Ахундзаде творческое объединение "Zamanın qanadları" (Крылья времени). С помощью имитаций и повторений жестов произведение исследует будущее, сохраняя, при этом прошлое и показывает, как творческий процесс передается из поколения в поколение.



Совместная работа Лейли Гафаровой и Лейли Салаевой "İçinə" (Вовнутрь) через традиционные танцы ставит под сомнение концепцию "женской скромности". Избранные рубаи азербайджанской поэтессы Мехсети Гянджеви исполняются группой женщин в виде ритуалов.



Серии рисунков Фахрии Мамедовой составляют общий фон выставки. Они были созданы совместно с художниками, а также в тесном сотрудничестве с поэтессой Лейлой Салаевой, на основе стихов и надписей, созданных художниками, а также цитат из "источников вдохновения" произведений.



Акварельной живописью аниме-рисунками Айдан Мирзоева дала новую интерпретацию сказке "Тыг-тыг ханум". В версии художника, главная героиня представлена как сильный персонаж аниме, и в отличие от оригинальной сказки она в состоянии защитить себя от угроз существ, которые встречаются ей по пути. Тем не менее, художник сохраняет моральный дух этой сказки: в конце концов, героиня становится черным жуком из-за упрямства, гордыни и тщеславности...



Фотографии Чинары Меджидовой намекают на социальные обычаи, которые заставляют девушек, не соответствующих социальным ожиданиям, носить строгие женские платья и вести себя как "скромная женщина". В другом произведении - видео "Səs" (Голос) художник отражает женщин работающих на рынке и ставит под сомнение идею о незащищенности и уязвимости женщин. Чинара подчеркивает, что модель "сильного мужчины" как главы семьи и кормильца уже не соответствует новым реалиям. Тяжелый труд и ответственность роли главы семьи все больше ложится на плечи женщин.



В работе Пярваны Персиани светодиодные огни, мигая, отображают в черном зеркале часть стихотворения художника: "Вся твоя печаль моя, и вся твоя радость" ("Пусть все горе и печали будут моими, а радости твоими"). Эта работа углубляется в тему эмоционализации виртуального пространства и ретро стихами отражает взгляды с чувством ностальгии на "аналоговый мир", который отображен в холодной эстетике цифрового мира.



Инсталляция Шалалы Саламзаде посвящена двум историческим женским личностям: кинорежиссеру Гамер Саламзаде и известной поэтессе Хуршидбану Натаван, боровшимися с социальными стереотипами своего времени. Объединившись вокруг идеи женской борьбы за равенство, справедливость, упущенные возможности и потери, эти две личности олицетворяют неисчерпаемую силу и возрождение.

На выставке также представлен показ фильма совместно c международной медиа-платформой Chai-Khana



Выставка продлится до 3 июня. Дни и часы работы: 12:00 – 20:00 (вторник – воскресенье).

Вход свободный



Адрес: Ичери шехер, ул. Беюк Гала, 5. Телефон для справок: +994 12 505 2323.

www.yaygallery.com