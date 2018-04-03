Фирдоуси Умудов: Мы будем сражаться в память о шехидах

2018-04-03 12:28 | www.oxu.az | 8

Сборная Азербайджана по вольной борьбе отправляется на Кубок мира в США.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал вице-президент Федерации борьбы Азербайджана и главный тренер сборной по вольной борьбе Фирдоуси Умудов.

«В память об апрельских шехидах мы хотим в третий раз привезти Кубок мира в Баку. Едем с амбициями. Вы знаете, что у нас сменилось два соперника. Россия не получила визы. Иран не поедет на турнир из-за смены президента Федерации. В нашей группе вместо России будет участвовать или Индия, или Монголия».

Такие сборные, как Казахстан и Куба, очень сильные соперники. Слабых нет. Недооценка соперника может обернуться поражением. На Кубке мира можно добиться результата. Во время Кубка мира в 2016 году произошли апрельские бои. Мы будем сражаться, чтобы посвятить все наши победы шехидам, ветеранам и гази. В худшем случае попадем в первую тройку, поднимем наш флаг по ту сторону океана, вернемся домой с успешным результатом».

Он также заявил, что Тогрул Аскеров сможет принять участие в чемпионате Европы в связи с истечением срока его дисквалификации. Но для этого он должен привести себя в форму.

Отметим, что в США поедут 13 азербайджанских борцов. Из них 10 основных и 3 запасных.

Сабухи Тофигоглы

