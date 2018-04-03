В Баку прошел гала-вечер Международного фестиваля искусств "Testene Art Baku" (ФОТО)

2018-04-03 13:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры Мардакян подведены итоги второго Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku", сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Фестиваль-конкурс проходит при совместной организации Международной ассоциации культуры Testene Art (Италия) и одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Дж. Гаджиева при поддержке Главного управления культуры и туризма города Баку.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Главного управления культуры и туризма города Баку Назим Алиев отметил, что в фестивале-конкурсе принимали участие около 300 молодых дарований из Азербайджана, а также из России, Италии, Израиля и других стран. Было отмечено, что проведение данного конкурса способствует развитию отношений в области культуры между странами. Назим Алиев поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов в их творческой деятельности.

Далее состоялась церемония награждения победителей II Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku". Конкурс проводился в следующих номинациях: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, изобразительное искусство, фольклор, мода и дизайн. Обладателем Гран-при стал Рза Хосровзаде (категория вокал – эстрадное исполнение).