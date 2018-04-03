Фазиль Мустафа: «Вместо орденов и медалей мы должны давать людям денежные премии»

2018-04-03 13:20 | www.apa.az | 7

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа выразил недовольство в связи с растущим числом орденов и медалей в Азербайджане.

Как сообщает АПА, в своем выступлении Ф.Мустафа заявил, что в стране слишком много медалей и орденов, и их надо упразднить.

«Одно время поднимали вопрос о присуждении Баку звания города-героя в связи с его ролью во Второй мировой войне. Но почему? Мы должны относить Баку к героическим городам России? Нам надо упразднить ордена и медали, как советскую традицию, и вместо этого организовать выделение денежных премий для мотивации людей».



Спикер Огтай Асадов выразил отношение к мнению Ф.Мустафы, и сказал, что нельзя все связывать с деньгами.

Комментируя слова Фазиля Мустафы в связи с городом-героем, первый вице-спикер ММ Зияфет Аскеров сказал, что это ошибочное мнение: «Это наша история и данная оценка».