Депутат ММ: «Каждый человек должен ответить на такого рода грязные выпады»

2018-04-03 13:26 | www.apa.az | 8

«Сегодня среди тех, кто в Европе оскорбляет Азербайджан, много молодых людей, которых мы в свое время отправили туда учиться».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Эльдар Ибрагимов.

Он отметил, что это большая ошибка данной молодежи: «Я видел происходящее во время мероприятия, проведенного там нашим коллегой Адилем Алиевым. Это вызвало у меня сожаление. Кто они? Это те лица, кого мы в свое время отправили туда учиться. Естественно, у нас тоже есть недостатки. Нет ни одного государства, не имеющего недостатков. Не только депутаты, но и каждый человек должен ответить на такого рода грязные выпады. Тем, кто оскорбляет Азербайджан, я говорю: «позор вам!».



Депутат Агаджан Абыев сказал, что неправильно называть азербайджанцами тех, кто оскорбляет свою родину: «Они враги Азербайджана. Каждый азербайджанец должен проклясть их».

Председатель комитета Милли Меджлиса АР по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что каждый должен знать, что оскорбления в адрес президента и правительства Азербайджана направлены в адрес всего народа: «В этом вопросе мы должны быть солидарны. Быть азербайджанцем – это не только родиться и вырасти здесь. Некоторые люди далеки от идеологии азербайджанства. И в Европе в настоящее время есть люди, далекие от национально-нравственных интересов Азербайджана. Проявляя солидарность, мы демонстрируем нашу верность стране, президенту, народу, государству, и это является показателем нашей непримиримой позиции».