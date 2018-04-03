Названа цена за «последний приют» в Азербайджане

2018-04-03 12:42 | www.oxu.az | 8

В Баку существуют госпошлины за место на кладбище. Пошлина составляет 63 маната для мусульманских могил, 79 манатов - для немусульманских.

Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сообщил главный инженер Треста гражданских услуг населению г. Баку Сабир Гасанов. Он сказал, что в пошлину не входит стоимость стройматериалов:

«Стройматериалы либо покупаем мы, и получаем деньги, либо их покупают близкие покойного. Стройматериалы включают 58 единиц кубика, 3 мешка цемента, 6 единиц алятовских кубиков, песок. Плюс оплата труда рабочих. Общая сумма назначается в соответствии с рыночной ценой».

С.Гасанов отметил, что с людей не требуется других плат, кроме установленной госпошлины. Он сообщил, что требование дополнительной платы незаконно:

«Если такие факты будут наблюдаться, граждане могут позвонить на «горячую линию» Треста по номеру 012 510-83-08».