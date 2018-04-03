Вор сорвал серьгу с уха женщины в Баку

2018-04-03 12:45 | www.oxu.az | 8

Неизвестный силой отнял у женщины золотые украшения на территории Насиминского района. Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Как сообщается, сотрудниками 19-го Отделения полиции Насиминского РУП были осуществлены оперативные мероприятия. Было установлено, что в районе 10 часов неизвестный на улице М.Джафарова применил в отношении жительницы города Баку М.Алигулиевой силу и сорвал с одного уха золотую серьгу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении грабежа был установлен и задержан. Им оказался житель Гейчайского района, ранее судимый Ифтихар Азизов.

В ходе допроса задержанного было выявлено, что Азизов совершал подобные преступления и ранее.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Али Мамедов

