Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Эквадора (версия 2)

2018-04-03 13:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспиносу Гарсес.

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес передала Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента Эквадора Ленина Морено, выразила удовлетворение в связи с участием в проводимой в Баку конференции министров в рамках Движения неприсоединения. Отметив, что Азербайджан достиг невиданной степени развития, глава МИД Эквадора подчеркнула значение очень важной позиции, которую Азербайджан занимает на международной арене. Она сказала, что Эквадор заинтересован в укреплении двусторонних отношений с Азербайджаном. Говоря о двустороннем сотрудничестве, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес подчеркнула, что Эквадор тоже является страной, экспортирующей нефть, отметила наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества во многих сферах.

Глава государства отметил важность участия министра иностранных дел Эквадора Марии Фернанды Эспиносы Гарсес в конференции министров в рамках Движения неприсоединения, подчеркнул, что этот визит создает хорошую возможность для обсуждения перспектив связей. Коснувшись сотрудничества в рамках международных организаций, Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Эквадором Азербайджана во время голосования по членству в Совете безопасности ООН. Глава государства сказал, что существует хороший потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами, отметил важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

В ходе беседы была подчеркнута важность взаимных визитов между двумя странами, проведен обмен мнениями по расширению связей сотрудничества в сферах торговли, инвестирования и других областях.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Эквадора Ленина Морено, попросил передать его приветствия Президенту Эквадора.

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