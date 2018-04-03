Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и «покончить» с властями

2018-04-03 13:34 | www.apa.az | 7

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пообещал вернуться на родину после президентских выборов и «покончить» с властями.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, видеозапись с обращением распространили члены партии «Единое национальное движение». «Справиться с реальной опасностью можно лишь ростом экономики и уровня жизни. Я намерен лично заняться этим. Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде», — заявил Саакашвили.

Он также пообещал «покончить с нынешней властью после президентских выборов».

В Грузии Саакашвили предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Он покинул страну сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявляло, что Саакашвили арестуют сразу же после пересечения границы страны.

Кроме того, суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением». Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили на должность губернатора Одесской области в 2015 году. Спустя полгода пребывания на посту губернатора Саакашвили заявил, что не может навести в области порядок, потому что по всей стране «продолжают господствовать коррупционеры, предавшие идею революции». Он обвинил украинские власти в нежелании менять ситуацию в стране и подал в отставку. Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.



