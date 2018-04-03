Отсутствие кворума на заседании парламента стало причиной недовольства Огтая Асадова

2018-04-03 14:28 | www.apa.az | 6
В ходе второго чтения по законопроекту «О профессиональном образовании» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса голосование было отложено.
Как сообщает АПА, ввиду отсутствия кворума на заседании парламента провести голосование стало невозможным.
В ходе голосования в зале присутствовали всего 78 депутатов, что вызвало серьезное недовольство спикера Огтая Асадова.
«Где все остальные? У них пересохло в горле еще до завершения заседания, и они пошли пить чай? Позовите их, пусть придут и проголосуют», - сказал спикер.
После возвращения депутатов в зал голосование состоялось.
Проект был принят во втором чтении.