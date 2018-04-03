Мохаммед бин Салман: Израиль имеет право на родину

2018-04-03 12:54 | www.oxu.az | 7

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман впервые публично признал право израильтян на собственное государство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, Салман призвал стороны к мирному соглашению.

«Я считаю, что каждый народ, повсюду, имеет право жить в своей мирной нации. Я верю, что палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю», — рассказал принц в интервью американскому журналу The Atlantic.

На вопрос журналиста о том, есть ли у него какие-либо религиозные возражения против существования Израиля, Салман ответил, что его страна испытывает опасения по поводу судьбы священной мечети в Иерусалиме и прав палестинцев. Однако он отметил, что у саудовцев нет претензий к израильтянам самим по себе.

Принц признал, что Израиль — большая и растущая экономическая мощь. Если бы в регионе царил мир, было бы много общих интересов между Израилем и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, такими как Египет и Иордания, сказал Салман.

Это стало первым случаем, когда высокопоставленный представитель Саудовской Аравии признал право Израиля на существование. На дипломатическом уровне признания и отношений между государствами не существует. Эр-Рияд всегда настаивает на том, чтобы израильтяне покинули территории, занятые по итогам Шестидневной войны 1967 года.

В последние годы неофициальные отношения между государствами стали более теплыми. Обе страны объединяет конфронтация с Ираном. В марте правительство Саудовской Аравии впервые разрешило пассажирскому самолету отправиться в Израиль. По мнению наблюдателей, саудовцы готовы нормализовать отношения с Израилем. В то же время они поддерживают палестинцев.