Главврач в Шеки арестована после смерти роженицы

2018-04-03 12:57 | www.oxu.az | 7

В прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее смерть потерпевшего) УК Азербайджана в связи со смертью жительницы города Шеки Мамедовой Тюркан Ильхам гызы 1987 года рождения после кесарева сечения 31 марта в перинатальном центре.



Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с данным делом были проведены неотложные следственные мероприятия, назначена комплексная судмедэкспертиза.



В связи с уголовным делом в качестве подозреваемой была задержана исполняющая обязанности директора центра, в то же время завотделом патологии беременности Мамедова Сания Гусейнова.

В настоящее время ведется всестороннее, полное и объективное следствие.