НАТО отказала в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных

2018-04-03 14:40 | www.apa.az | 8

В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И в Брюсселе объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам», - сказал он.

Отметим, ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдова, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.