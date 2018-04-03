Определились лучшие снайперы ВС Азербайджана – ФОТО

2018-04-03 12:59 | www.oxu.az | 6

Согласно плану боевой подготовки на 2018-й год, среди воинских частей азербайджанской армии проведено соревнование на звание «Лучший снайпер».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Соревнование, организованное с целью определения военнослужащих-снайперов, обладающих навыками меткого выстрела, было проведено на специально оборудованной учебной площадке Министерства обороны.

После проверки соответствующей экипировки, военнослужащие, заняв заблаговременно подготовленные позиции, выполнили нормативы.

Снайперы провели одиночные и групповые стрельбы по целям и успешно преодолели все препятствия.

В ходе соревнований, состоящих из 6-ти этапов, военнослужащие продемонстрировали свои способности в эпизодах «Снайпер в обороне», «Снайпер в атаке» и других упражнениях.

По итогам соревнований были определены и награждены победители.