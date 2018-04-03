Новрузов: депутаты выстраиваются в очередь за похвалой

2018-04-03 13:05 | www.oxu.az | 6

Некоторые азербайджанцы, проживающие за рубежом при поддержке армянского лобби, ведут антиазербайджанскую деятельность.

Об этом, как передает Oxu.Az, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель председателя парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан Сиявуш Новрузов.

По его словам, эти люди проводят акцию перед посольством Азербайджана во Франции. И ни разу не провели митинг перед посольством Армении. И в Германии они делают то же самое.

«Нельзя быть против Родины, против народа. Нельзя быть против Азербайджанской армии. Общественное мнение в этом вопросе должно быть единодушным. Каждый должен изложить свою позицию. Эти люди не должны оскорблять президента страны.

Когда возникает вопрос о похвале, депутаты выстраиваются в ряд, но когда стоит вопрос о защите страны, все расходятся в разные стороны. Выскажите свою позицию» - сказал Новрузов.

Депутат отметил, что некоторые люди, работающие за границей против Азербайджана, не были представлены ни в одной политической партии в Азербайджане, не работали в прессе: «Как тогда они получают статус мигранта?».