Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

2018-04-03 14:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами временами ожидаются дожди, порывистый северо-западный ветер к вечеру стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных территориях возможен снег, местами сильный, град. Ночью и утром туман, западный ветер в отдельных местах и временами будет усиливаться.