Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

2018-04-03 14:14 | www.trend.az | 8

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев обсудил со своим афганским коллегой Шахзадом Гул Арьёби развитие сотрудничества в сфере телекоммуникаций.

Об этом во вторник сообщает узбекское издание Подробно.uz.

«Рассмотрены перспективы расширения двусторонних отношений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий по таким направлениям, как организация высокоскоростных транзитных каналов связи, увеличение объемов международного телефонного трафика между сетями операторов связи двух стран, организация высокоскоростного доступа в международную сеть интернет, подготовка кадров в сфере ИКТ», – сообщили в пресс-службе мининфокома.

Во встрече также принял участие генеральный директор компании «Афган Телеком» Ажмал Аян.