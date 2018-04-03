В Милли Меджлисе принят закон «О профессиональном образовании»

2018-04-03 15:06 | www.apa.az | 8

В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса во втором чтении был принят законопроект «О профессиональном образовании».

Как сообщает АПА, председатель Комитета по науке и образованию Иса Габиббейли предоставил информацию о проекте.

В состоящем из 5 глав и 26 статей законопроекте отражены такие вопросы, как создание частных и муниципальных профессиональных учебных заведений, приоритет для выпускников профессиональных учебных заведений при переходе на следующую ступень образования, предоставление отсрочки от призыва на военную службу имеющим профессиональное образование лицам, создание в Азербайджане Фонда развития профессионального образования и др.

Председатель комитета сказал, что в ходе первого чтения законопроект не был принят ввиду того, что некоторые предложения были нецелесообразными.

Законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

Затем обсуждения продолжились во втором чтении, после чего законопроект был принят.