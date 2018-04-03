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Генпрокуратура и МВД распространили сообщение в связи с заявлением бывшего следователя МНБ

2018-04-03 15:11 | www.apa.az | 7

Пресс-службы Генеральной прокуратуры и МВД распространили совместное сообщение.
 
Как передает АПА, в сообщении говорится: «В последние дни на отдельных информационных сайтах был распространен текст интервью в «Turan.tv» уволенного из органов в виду допущенных им серьезных нарушений закона, бывшего следователя упраздненного МНБ, который проживает теперь за пределами страны и принимает там активное участие в антиазербайджанской кампании Рамина Нагиева
 
Однозначно заявляется, что упомянутые в интервью обвинения носят лживый и клеветнический характер, они преследуют цель опорочить эффективную борьбу полиции, прокуратуры и других правоохранительных органов с преступностью, и являются ничем иным, как противоречивыми лживыми обвинениями.

В результате профессионально проведенных сотрудниками полиции, прокуратуры и других правоохранительных органов оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что командир отряда полиции особого назначения Ровшан Джавадов, его брат Махир Джавадов, а также Алиюсиф Тахиров, Эльчин Амирасланов, Даянат Керимов, Султан Селимов, Сахават Гумбатов, Шамси Абдуллаев и другие, создав в свое время вооруженную преступную группировку, пытались сформировать в обществе недоверие к государству, нарушить общественно-политическую стабильность, незаконным путем захватить власть. Они разработали планы уничтожения путем террора государственных и общественных деятелей, которые могли бы помешать им в реализации их преступных намерений.

Их причастность к убийству 23 апреля 1993 года руководителя Бакинского высшего военно-морского училища Эдуарда Гусейнова, 29 сентября 1994 года заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской республики Афияддина Джалилова и главы Особого отдела при президенте Азербайджанской Республики Шамси Рагимова была доказана неопровержимыми фактами. Совершение преступлений обвиняемыми лицами было полностью доказано при помощи собранных на основе принципов открытости, состязательности и обеспечения обвиняемых защитой и задокументированных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального права объективных фактов, признательных показаний и показаний свидетелей, заключений экспертиз и др.

Согласно вступившим в законную силу решениям суда, преступления обвиняемых лиц, бывших членами ликвидированного отряда полиции особого назначения под командованием братьев Ровшана и Махира Джавадовых, попытка силового захвата власти вооруженной группировкой, создание помех нормальному функционированию государственных органов Азербайджанской Республики по защите общественного порядка, и физическое уничтожение должностных лиц, осведомленных об их преступлениях, были полностью доказаны.

Большинство членов тех групп и банд обвинены и привлечены к ответственности по соответствующим статьям за совершенные тяжкие преступления. Они были осуждены на пожизненный и другие длительные сроки.
 
Также хотим довести до сведения граждан, что члены вооруженной преступной группировки пытались организовать террор с целью незаконного захвата власти. Их попытки создать невинный образ в глазах общества после совершенных ими и их покровителями убийств не увенчались успехом. Они забывают, что авторами тяжких преступлений, как убийство видных государственных деятелей, являются они сами.
 
По этой причине, помимо законного наказания их действия были осуждены народом.

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