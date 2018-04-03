Агентство о донерах из мяса человека

2018-04-03 13:11 | www.oxu.az | 8

Агентство по продовольственной безопасности распространило заявление по поводу тиражируемых в последнее время в печатных органах СМИ слухов о различных продуктах питания.

Как сообщили Oxu.Az в отделе по коммуникациям и информационным технологиям агентства, в этих материалах говорится об использовании при изготовлении донеров мяса неизвестного происхождения и даже мертвой человечины.

Агентство по продовольственной безопасности заявляет, что совместно с правоохранительными органами примет серьезные меры в отношении лиц, распространяющих подобные безосновательные материалы и тем самым сеющих тревогу и обеспокоенность среди населения.

Л.А.

