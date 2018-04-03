Объявлены результаты испытательного экзамена

2018-04-03 13:19 | www.oxu.az | 8

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты проведенного 1 апреля испытательного экзамена.

Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться с графиком карты ответов на сайте структуры, а также узнать результаты экзаменов, отправив «рабочий номер» посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727.

256 из 23579 прошедших регистрацию абитуриентов не пришли на экзамен. За нарушение правил проведения экзамена результаты 2 абитуриентов были отстранены от экзамена.

Отметим, запись для участия в испытательных экзаменах, которые будут проведены 15 и 29 апреля, продолжается. Лица, желающие принять участие в испытательных экзаменах, должны приобрести платежную карту посредством сайта ekabinet.dim.gov.az, пройдя регистрацию в качестве нового пользователя на странице eservices.dim.gov.az/sinaq.

Прошедшие регистрацию пользователи могут в любое время приобрести новую платежную карту и пополнить баланс. Воспользовавшись средствами на балансе, пользователи могут записать на испытательные экзамены любых лиц.